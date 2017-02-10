由「港」而發 高鐵活動抽免費乘車券
2017-02-10 14:11
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為鼓勵旅客多加利用南港站上下車，台灣高鐵表示，即日起至2月28日舉辦「由港而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，將天天送出10張，總計將送出210張不限搭乘區間的免費乘車兌換券，民眾於活動期間只要從南港站進站或出站就有機會抽中。
大台北地區3個高鐵站當中，去年7月1日啟用的高鐵南港站旅客量相對較少，去年12月整月進出站人次約30萬，比板橋70萬、台北263萬都少了許多，全線僅比前年新增的苗栗、彰化、雲林3站多；不過高鐵最終是希望能將大台北地區的旅客量更平均分攤，達到台北站55%、南港站25%、板橋站20%的目標。高鐵公司表示，經過去汐止、內湖、松山等地區抽樣訪談發現，許多很少搭乘高鐵的高齡者都不知道高鐵有南港站。
高鐵公司表示，南港站不僅是三鐵共構車站，轉乘接駁便利，更是高鐵全線最北端點站，發車班次密集；寬敞站體空間及流暢乘車動線規劃，提供旅客更充裕的上下車時間。高鐵公司建議，靠近內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地旅客，可就近多加利用南港站上、下車，輕鬆享受舒適、便利的高鐵旅程。
這次發起「由港而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，活動期間旅客從南港站進站或出站，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，每趟乘車均都有1次抽獎機會；高鐵公司將於2月17日、24日以及3月3日，在高鐵企業網站公告得獎票號，請即日起至2月底由南港站進、出站旅客保留車票以利兌獎
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