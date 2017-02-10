西城嘉年華大遊行明登場 柯笑稱：不知弄甚麼出頭

台北市長柯文哲與雲林縣長李進勇10日共同為台北燈節以及在雲林舉辦的「台灣燈會」大力宣傳，市長柯文哲宣布將「台灣藍鵲人拉車」花燈贈送給雲林，盼北鳥南飛共同點亮元宵節。（記者劉沛德攝）

2017-02-10 13:59

〔記者沈佩瑤、陳紜甄／台北報導〕2017台北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」明登場，北市府今天公布台北市主題花車，包括結合台北市花杜鵑花、市鳥台灣藍鵲和市樹榕樹打造而成的「台灣藍鵲人拉車」。市長柯文哲笑稱自己不知道觀傳局在「弄什麼出頭」，對於外界擔心的交通問題，他「跟大家一樣，心裡忐忑不安」，但也藉機呼籲，明天中華路封路，請民眾搭乘大眾交通運輸來光燈區、賞花車。

柯文哲致詞時笑談，沒想到台北市的市鳥跟雲林縣的縣鳥剛好都是台灣藍鵲，因此當場宣布在台北燈節結束後，要把「台灣藍雀人拉車」送到雲林，希望「北鳥南飛」可以讓賞燈熱潮一路向南延伸，熱鬧一整個二月。

雲林縣長李進勇遙憶自己小時候，想賞花燈只有到北港才看得到，而雲林身為台灣燈節的發源地，北港花燈走過1甲子，終於又有機會主辦「台灣燈節」。為象徵兩縣市友好，柯文哲和李進勇互贈台北的「舞動奇雞」小提燈和台灣燈節小提燈「幸福奇雞」。

配合遊行活動，交通局將實施兩階段交管，第一階段中午12點至晚間8點，封閉中華路及橫交道路洛陽街、漢口街、開封街、武昌街、峨眉街與延平南路；第二階段下午5點起，封閉成都路、康定路與漢中街。行經上述道路公車也將配合改道。

交通局提醒，屆時寶慶路、重慶南路、衡陽路以及中華路（愛國西路至成都路）車流量會增多，用路人可改道行駛東西向的南京西路、愛國西路、和平西路與民生西路，及南北向的中山南路、環河南路、金山南路與建國南路。