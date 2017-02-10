台灣燈會明開幕 北港燈區鯉躍龍門等景點必賞
2017-02-10 13:44
水道頭公園的鯉躍龍門頗受民眾好評。（縣府提供）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會將在明天元宵節開幕，北港燈區鯉躍龍、百鳥朝鳯、巷弄燈海、電動花燈等花燈，不少民眾評為燈會必賞亮點，當然更不能錯過最大花燈朝天宮，夜晚在燈光照射下，古廟變得璀璨、輝煌。
北港燈區日前提前點燈，位在水道頭公園的鯉躍龍門花燈夜景，不少民眾評為必賞亮點，色彩鮮艷的巨龍與水面倒影相互輝映，構成一幅美麗景色，北港觀光大橋的百鳥朝鳯懸掛近百隻野鳥花燈，在夜風中搖曳，如同鳥群翔集般壯觀，巷弄燈海也是頗受好評的亮點之一，讓人感受到過去北港燈會的復古氣氛，還可以觀賞傳統電動花燈。
北港信仰中心朝天宮更是不能錯過的花燈，這座歷史悠久的媽祖廟今年化身最大花燈，透過燈光投射，站在媽祖廟後方的文化大樓俯瞰，整座朝天宮在夜裡更加璀璨、輝煌，展現另一種不同的風貌。
北港觀光大橋百鳥朝鳯花燈如同群鳥翔集般壯觀。（記者陳燦坤攝）
巷弄燈區的藝閣花燈，重現北港電動花燈原貎。（蔡享潤提供）
巷弄燈區可看到大片燈海，景色迷人。（蔡享潤提供）
朝天宮今年化身最大花燈，展現不同風貌。（記者陳燦坤攝）
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