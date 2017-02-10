真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬

全民真「薪」苦！根據yes123求職網的調查顯示，有高達8成2上班族不滿薪資待遇，8成3想跳槽。（記者楊綿傑攝）

2017-02-10 13:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕有多久沒加薪了呢？根據yes123求職網的調查顯示，全台890萬勞工中，平均2.3年才會加薪一次，有高達8成2對工時與報酬不滿意，在物價漲幅高的狀況下，更有高達8成3勞工在新的一年蠢蠢欲動想轉職。yes123求職網發言人楊宗斌提醒，薪資待遇要「薪水」、「工時」都一起考量比較準確，也建議想跳槽換環境的勞工，要有砍掉重練的決心。

薪資待遇仍然是求職者最重視的因素，調查中有高達8成2的上班族不滿意目前的工時與報酬，程度更創下4年來新高，若以全國受雇者890多萬人計算，有多達731萬多人覺得自己「很薪苦」。

即便已經這麼辛苦，但似乎久久才有可能盼到一次加薪，調查也顯示，平均2.3年才有可能加薪的機會，同樣是4年來新高，與上班族可忍受的1.7年也有段差距。

更慘的是，在還沒加薪之前，還有高達6成1曾遭遇變相減薪，其中最常發生的是年終獎金縮水，超過5成的受訪者都有切身經驗，其他包括分紅縮水、刪減三節獎金、加班費或績效獎金等也都是資方下手的標的。

如此惡劣的情勢，導致有8成3的受訪者想轉換跑道，以電子商務、半導體、時尚設計業最夯。不過楊宗斌認為，轉職要有「大破大立」、「砍掉重練」的決心，而想要「跨界、跨部門」工作，補強產業知識、技能，甚至考取證照，是最重要的。

yes123求職網所進行的「薪資滿意度與轉行換職調查」，調查日期從2017年1月25日至2月3日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，共回收有效問卷1386份，在信心水準為95%情況下，誤差值為正負2.63%。