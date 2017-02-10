| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬

全民真「薪」苦！根據yes123求職網的調查顯示，有高達8成2上班族不滿薪資待遇，8成3想跳槽。（記者楊綿傑攝）

2017-02-10  13:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕有多久沒加薪了呢？根據yes123求職網的調查顯示，全台890萬勞工中，平均2.3年才會加薪一次，有高達8成2對工時與報酬不滿意，在物價漲幅高的狀況下，更有高達8成3勞工在新的一年蠢蠢欲動想轉職。yes123求職網發言人楊宗斌提醒，薪資待遇要「薪水」、「工時」都一起考量比較準確，也建議想跳槽換環境的勞工，要有砍掉重練的決心。

薪資待遇仍然是求職者最重視的因素，調查中有高達8成2的上班族不滿意目前的工時與報酬，程度更創下4年來新高，若以全國受雇者890多萬人計算，有多達731萬多人覺得自己「很薪苦」。

即便已經這麼辛苦，但似乎久久才有可能盼到一次加薪，調查也顯示，平均2.3年才有可能加薪的機會，同樣是4年來新高，與上班族可忍受的1.7年也有段差距。

更慘的是，在還沒加薪之前，還有高達6成1曾遭遇變相減薪，其中最常發生的是年終獎金縮水，超過5成的受訪者都有切身經驗，其他包括分紅縮水、刪減三節獎金、加班費或績效獎金等也都是資方下手的標的。

如此惡劣的情勢，導致有8成3的受訪者想轉換跑道，以電子商務、半導體、時尚設計業最夯。不過楊宗斌認為，轉職要有「大破大立」、「砍掉重練」的決心，而想要「跨界、跨部門」工作，補強產業知識、技能，甚至考取證照，是最重要的。

yes123求職網所進行的「薪資滿意度與轉行換職調查」，調查日期從2017年1月25日至2月3日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，共回收有效問卷1386份，在信心水準為95%情況下，誤差值為正負2.63%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： yes123 yes123求職網 yes123求職網調查
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.