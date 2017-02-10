真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬
2017-02-10 13:48
全民真「薪」苦！根據yes123求職網的調查顯示，有高達8成2上班族不滿薪資待遇，8成3想跳槽。（記者楊綿傑攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕有多久沒加薪了呢？根據yes123求職網的調查顯示，全台890萬勞工中，平均2.3年才會加薪一次，有高達8成2對工時與報酬不滿意，在物價漲幅高的狀況下，更有高達8成3勞工在新的一年蠢蠢欲動想轉職。yes123求職網發言人楊宗斌提醒，薪資待遇要「薪水」、「工時」都一起考量比較準確，也建議想跳槽換環境的勞工，要有砍掉重練的決心。
薪資待遇仍然是求職者最重視的因素，調查中有高達8成2的上班族不滿意目前的工時與報酬，程度更創下4年來新高，若以全國受雇者890多萬人計算，有多達731萬多人覺得自己「很薪苦」。
即便已經這麼辛苦，但似乎久久才有可能盼到一次加薪，調查也顯示，平均2.3年才有可能加薪的機會，同樣是4年來新高，與上班族可忍受的1.7年也有段差距。
更慘的是，在還沒加薪之前，還有高達6成1曾遭遇變相減薪，其中最常發生的是年終獎金縮水，超過5成的受訪者都有切身經驗，其他包括分紅縮水、刪減三節獎金、加班費或績效獎金等也都是資方下手的標的。
如此惡劣的情勢，導致有8成3的受訪者想轉換跑道，以電子商務、半導體、時尚設計業最夯。不過楊宗斌認為，轉職要有「大破大立」、「砍掉重練」的決心，而想要「跨界、跨部門」工作，補強產業知識、技能，甚至考取證照，是最重要的。
yes123求職網所進行的「薪資滿意度與轉行換職調查」，調查日期從2017年1月25日至2月3日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，共回收有效問卷1386份，在信心水準為95%情況下，誤差值為正負2.63%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： yes123 yes123求職網 yes123求職網調查
生活‧本日最多瀏覽
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- Uber今起停業 500名駕駛抗議
- 美豬爭議 林聰賢:爭取豬農最大權益
- Uber司機號召300台車繞交通部 提出4點陳情
網友回應
熱門新聞
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 台積電1月合併營收766.16億元 月減1.9％ 年增8.1％
- NBA第一「勇」138場不知連敗味
- NBA》公鹿帕克十字韌帶又斷裂 本季報銷
- 遭中國軟禁6年 劉曉波之妻 首對外聯繫
- PIKO太郎下月來台開趴
- 《早春繁花》4
- 美元該強該弱？川普竟拿不定主意
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 台股收盤上漲75.41點 報9665.59點
- 藜麥基因解碼 苦味能去掉
- 稅改座談會 券商公會提三腹案
- 小男孩樂團演繹英倫風 AllSaints皮衣加持
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 日職》巨人謹慎處理陽岱鋼 日媒爆出真正隱憂
- 《我愛LOGO LOGO愛我》4
- 19歲陳詠芯 自信拚亞洲超模
- 爆黃文玲有藍營金主 段宜康二審無罪
- 迎娶無白紗、禮車 睡19年法官不准休妻
- 邱惠美胞兄親上火線 透露自家悲慘身世
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 周錫瑋土城開畫展 朱立倫：一定去參觀
- （雲林）水林順天宮藏寶 疑為明代宣德爐
- 誆稱生化博士大賣健康食品 牟利32億被起訴
- 謝和弦不陪老婆睡 扣嫂嘆：我真的好擔心他…
- 獅吼功發威！朝屋外罵人「垃圾」 音量太大構成侮辱
- 唐從聖空中豔遇 照片讓網友笑翻
- 潘維剛參選黨魁 洪、郝同聲肯定
- 《觀察筆記》輕旅行
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- 逛書展想買貓咪書籍 朱立倫自爆喜歡白爛貓
- （雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌
- 怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快
- 洪文棟真除新勝董座 新光金改選好戲上場
- NBA》魏少繳第26次大三元追平紀錄 雷霆宰騎士
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 台啤總教練閻家驊 涉賭交保
- 《小珠寶，更美好》2
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分