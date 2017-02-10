| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台灣的越光米！台南16號和日本同等級

2017-02-10  13:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南區農改場嘉義分場和台大以日本越光米和台灣台農67號培育出新稻種台南16號，台南市農業局、農糧署南區分署、農改場、新營區農會、六甲區農會上午在新營卯舍示範稻田舉辦種好稻插秧活動，推廣農民栽種台南16號，讓消費者也能吃到和日本越光米同等級的台灣越光米。

包括台南市農業局主秘劉正熊、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、大台南米穀商業同業公會理事長黃麗琴、農改場嘉義分場副研究員陳榮坤等人，先上香祈求豐收，再打赤腳下田播種台南16號稻秧。

參與培育台南16號的水稻博士陳榮坤說，日本越光米品種超過60年，到現在還沒有任一品種打敗它，在日本種植面積佔38％，第2名品種佔不到10％，台南16號是用日本越光米和台灣70年代主力稻種台農67號交配培育後代，再與日本越光米交配4次，花了5年時間培育出台南16號品種在101年發表。

陳榮坤說，台南16號可以在台灣種出和日本同等級的「台灣越光米」，米粒晶瑩剔透，米飯軟Q，口感很好，市售價格1公斤150到180元，高出一般良質米品種台稉9號、台農71號的1公斤100到120元價格，但1分地產量只有一般良質米的7成多，農民栽種的意願有待推廣。

劉正熊說，目前台南一期作推廣種植100公頃台南16號，台南16號抗病蟲害強，減少施肥施藥，可以種出高品質、高價格的稻米，未來希望推廣成為代表台南的品牌米，增加農民收入，消費者吃到好米。

相關影音

廣告
  • 水稻博士陳榮坤展示台南16號稻種。（記者楊金城攝）

    水稻博士陳榮坤展示台南16號稻種。（記者楊金城攝）

  • 播種台南16號插秧。（記者楊金城攝）

    播種台南16號插秧。（記者楊金城攝）

  • 南市農業局主秘劉正熊（中）、農糧署南區分署副分署長黃怡仁（左二）等人參加種好稻活動，推廣台南16號稻種。（記者楊金城攝）

    南市農業局主秘劉正熊（中）、農糧署南區分署副分署長黃怡仁（左二）等人參加種好稻活動，推廣台南16號稻種。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南16號 月光米 農產
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：台灣的越光米！台南16號和日本同等級


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.