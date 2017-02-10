台灣的越光米！台南16號和日本同等級

2017-02-10 13:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南區農改場嘉義分場和台大以日本越光米和台灣台農67號培育出新稻種台南16號，台南市農業局、農糧署南區分署、農改場、新營區農會、六甲區農會上午在新營卯舍示範稻田舉辦種好稻插秧活動，推廣農民栽種台南16號，讓消費者也能吃到和日本越光米同等級的台灣越光米。

包括台南市農業局主秘劉正熊、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、大台南米穀商業同業公會理事長黃麗琴、農改場嘉義分場副研究員陳榮坤等人，先上香祈求豐收，再打赤腳下田播種台南16號稻秧。

參與培育台南16號的水稻博士陳榮坤說，日本越光米品種超過60年，到現在還沒有任一品種打敗它，在日本種植面積佔38％，第2名品種佔不到10％，台南16號是用日本越光米和台灣70年代主力稻種台農67號交配培育後代，再與日本越光米交配4次，花了5年時間培育出台南16號品種在101年發表。

陳榮坤說，台南16號可以在台灣種出和日本同等級的「台灣越光米」，米粒晶瑩剔透，米飯軟Q，口感很好，市售價格1公斤150到180元，高出一般良質米品種台稉9號、台農71號的1公斤100到120元價格，但1分地產量只有一般良質米的7成多，農民栽種的意願有待推廣。

劉正熊說，目前台南一期作推廣種植100公頃台南16號，台南16號抗病蟲害強，減少施肥施藥，可以種出高品質、高價格的稻米，未來希望推廣成為代表台南的品牌米，增加農民收入，消費者吃到好米。

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