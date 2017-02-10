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台北賞櫻還有這！ 吳氏宗祠山櫻林綻放

吳氏宗祠周邊的山櫻花已陸續開花。（圖由台北市工務局提供）

2017-02-10  13:17

〔記者黃建豪／台北報導〕花季到來，在台北市若想賞櫻花，除了陽明山外，吳氏宗祠的山櫻林也已綻放，紅粉花蕊引人入勝，櫻花隧道也將進入盛開時節。

台北市工務局表示，位於北投區大屯里復興三路的櫻花已陸續展開，若民眾有意前往，建議搭乘捷運淡水信義線至新北投站，轉乘「小6」公車上山，公車行駛山區可以隨招隨停，相當方便；或是選擇在復興三路152巷下車，沿著復興三路步行約200公尺，即可達白宮山莊旁的櫻花隧道，拾級而上到達上清宮登山步道入口，再沿永春寮溪畔步道下行回到鳳梨涼亭，感受這趟春天特選幸福之旅。

工務局大地工程處指出，配合賞櫻活動，於復興三路沿線設有「鳳梨廣場」、「四季長廊」等觀景區，讓人既可賞櫻又能遠眺關渡平原、淡水河及觀音山等美景，絕對是拍照打卡的絕佳景點。

大地處科長陳建帆表示，復興三路沿線近700株櫻花，包含山櫻、八重櫻、吉野櫻及河津櫻等品種，樹齡多數超過10年，預計於2月底全面盛開，屆時將吸引大批民眾上山賞櫻，為避免車輛爭道發生危險，建議多加利用大眾運輸工具，或藉由登山步道上山，健身又能沉浸櫻花隧道迷人的美景，還能與農民洽購品嘗當季盛產的桶柑，一舉數得。

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  • 大屯里復興三路賞櫻路線地圖。（圖由台北市工務局提供）

    大屯里復興三路賞櫻路線地圖。（圖由台北市工務局提供）

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