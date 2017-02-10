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衛福部長稱醫療是服務業 管碧玲：第一時間已強力糾正

2017-02-10  13:38

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部長陳時中日前因「醫療是服務業」一席言論挨批。民進黨立委「管媽」管碧玲昨在臉書發文，醫療涉及生死、須面臨高度未知與風險，這絕對是專門職業，不是服務業。

管碧玲表示，她呼應立委林靜儀所言，「醫療不是服務業」，因為醫療事業涉及絕高代價、須面臨高度未知與風險，需要的是「更多專業導向，而不是更多消費者導向」。

管碧玲自爆，衛福部長那天說出服務業時，即已於第一時間在黨團群組強力糾正，「我堅持醫療不是服務業，醫療是專業，千萬不要說成服務業，不要把它平庸化。為子孫，守住健康人權，醫療這塊，千萬守住，維持專業地位，要保護！台灣已經發展到把醫療當作服務在購買，過去，它被當作專業在信賴。」

林靜儀今日稍早也在臉書發文，表示不想再去爭論「服務」一詞，最重要的是，「醫療並非消費行為」，她直言，「國家在醫療政策的思維，就是讓民眾尊重醫療專業，而醫療人員秉持專業維護民眾健康」，「落實分級醫療」才是制度上必定得處理的議題。

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  • 管碧玲昨晚在臉書發文，表示力挺醫療是專業。（資料照）

    管碧玲昨晚在臉書發文，表示力挺醫療是專業。（資料照）

  • 管碧玲自爆，在衛福部長說出服務業時，即已在黨團群組強力糾正。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書粉專）

    管碧玲自爆，在衛福部長說出服務業時，即已在黨團群組強力糾正。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書粉專）

  • 林靜儀稍早也在臉書表示，最重要的觀念是「醫療並非消費行為」，不想再去爭論「服務」一詞。（圖擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書粉專）

    林靜儀稍早也在臉書表示，最重要的觀念是「醫療並非消費行為」，不想再去爭論「服務」一詞。（圖擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書粉專）

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相關關鍵字： 服務業 林靜儀 管碧玲 衛福部長 醫療 陳時中
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