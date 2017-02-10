陽明山花季今開幕 櫻花開約3成

2017-02-10 12:57

〔記者黃建豪／台北報導〕2017陽明山花季今天正式登場，將從2月10日起舉辦至3月19日，活動期間一共為期38天，期間陸續舉辦賞夜櫻、花見野餐、踩街遊行、音樂會等活動；若民眾要賞櫻花，當前僅開約3成，且只有緋寒櫻先開，想見到昭和櫻和吉野櫻的民眾可能要等得2月中下旬以後。

花季上午10時半，在台北市長柯文哲的鳴槍聲下揭幕。柯文哲表示，花季的兩個主要場地，分別為花鐘所在的陽明公園與半山腰的花卉試驗中心，而即日起至2月15日晚間6時至9時，在噴水池及陽明公園有賞夜櫻活動。

2月28日則將舉辦花見野餐今天下午1時起網路報名，限量200組；3月4日則預告舉辦陽明山春日嘉年華；3月19日則號召民眾參與清山淨水行動，當晚則由山谷音樂會替花季劃下句點。

要賞櫻花的民眾要注意，由於今年碰上暖冬緣故，花期相較往年晚了半個月，山上櫻花多數未開花，推薦最佳賞花期在228連假期間。

由於花季期間山上道路管制，建議民眾多搭乘公車上山，可於捷運士林站、劍潭站，搭乘260、紅5、小15等路線上山，若目的地為陽明公園，須於陽明山（總站）下車再轉乘；也可搭乘花季專車127直接到公園，約半小時一班。