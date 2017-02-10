南家扶助學20年 1.5萬人次受惠、總金額達1.3億
2017-02-10 13:21
〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心今天在台南市中西區西賢里活動中心舉辦「齊助學．慶元宵」106年春季獎助學金頒發活動，總計頒發600萬元，獎助學金趕在開學前頒發，讓580名學子可以安心上學去。
南家扶主任李保良表示，20年來的助學之路，該中心已幫助近1萬5500餘人次的家扶學子順利獲取獎助學金，總計金額達1億3600餘萬元，目前每年寒暑假的獎助學金希望工程仍各需至少600萬以上的善款，其中八成多是仰賴社會團體、個人的支持，在此感謝各界善心大德長期的協助。
這次南家扶共頒發580位學子助學金，包括研究生10名、大專生150位、高中職生120位、國中生100位、國小生200位，讓經濟弱勢學子得以繼續求學之路。
今天頒發助學金活動，適逢元宵節前夕，南家扶中心在過年前便邀請學子們進行燈籠彩繪，會場可見五彩繽紛的燈籠牆，好不熱鬧。
李保良說，這次春季總計發出600萬獎助學金，感謝金良興科技公司董事長赫啟安捐助50萬元、台南市開基玉皇宮50萬元、懋莉工業公司50萬元、亞德客國際集團40萬元、財團法人台北市中秤社會福利慈善基金會30萬元、興固實業20萬元、台南市堤維西愛心會12萬元、旭琮公司12萬元、明德救急基金會10萬元、源亨開發企業公司10萬元、楹崧貿易公司10萬元、台南開元慈惠堂10萬元，以及台灣府城隍廟、倉和公司、台南市回社慈善會等愛心企業及團體10至30萬不等的捐輸。
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