越冷越開花 平地警局梅花罕見怒放

寒流催化下，南投縣警察局數十棵梅花怒放。（記者張協昇攝）

2017-02-10 12:47

〔記者張協昇／南投報導〕時序進入梅花退場、正值櫻花接力盛開的賞櫻季節，但位於平地的南投縣警察局，庭園種植的數十棵梅樹，卻在這波寒流催化下怒放，一朵朵潔白粉嫩的梅花高掛枝頭，不時飄散出淡雅清香，吸引民眾駐足觀賞，成為南投最特殊的賞梅景點。

位於南投市的南投縣警察局，面向大門入口右側有一處梅園，係10年前在當時的警察局長李福順提議下陸續種植，每年開花季節，民眾不用舟車勞頓上山，即能就近體驗賞梅樂趣，被形容是城市人的小確幸。

縣警局的工友在梅花結果後，還會採收青梅醃製成脆梅或酸梅，讓梅樹價值能充分利用。

縣警局人員表示，今年可能受到暖冬影響，加上梅樹係種在平地上，花期延後約1個月，且前一次開花時，花況較往年稀疏，惟在這波寒流的催化下，山上許多賞梅祕境的花況接近尾聲、甚至梅樹已長出青果之際，縣警局的梅樹這幾天卻罕見怒放，印證了梅花越冷越開花特性，也讓今年無緣上山賞梅而留有殘念的民眾，還有機會欣賞到梅花。