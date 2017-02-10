| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

Uber今停止車輛分享服務 盼跟政府重啟對話

2017-02-10  12:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber今日開始，已停止在台灣的車輛分享平台服務，Uber公司表示，雖然遺憾但不會自憐自艾，希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話，讓已萌芽的車輛分享新經濟後續能茁壯．Uber會盡一切之力重啟服務。

Uber表示，從在台灣第一天開始，就不認為Uber跟台灣的連結用數字就能道盡一切，而是能讓單親媽媽靠著每天幾小時擔任Uber合作駕駛的額外收入養家，也有音樂家因Uber度過家庭危機，重拾生活正軌等；對於能夠幫助合作駕駛藉由Uber平台獲良好生活環境倍感榮幸。

4年前Uber進入台灣市場第一天起，就是希望讓大家體驗到車輛分享創新經濟模式對合作駕駛、乘客、城市的好處。至今已達到超過百萬人下載Uber App，1萬6千位台灣民眾因為想以彈性的工作方式增加更多收入，選擇成為Uber合作駕駛，完成超過1500萬趟Uber服務。

Uber公司表示，儘管再怎麼想繼續服務，不過現在的法令環境讓Uber無法有營運的空間，從2月10日開始將暫停Uber在台灣車輛分享平台服務。但希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話，讓已萌芽的車輛分享新經濟後續能茁壯．Uber會盡一切之力重啟服務。

廣告
  • Uber今起停止在台灣的車輛分享平台服務，Uber公司表示，希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話。圖為Uber司機車隊繞行交通部表達訴求。（記者方賓照攝）

    Uber今起停止在台灣的車輛分享平台服務，Uber公司表示，希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話。圖為Uber司機車隊繞行交通部表達訴求。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Uber
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：Uber今停止車輛分享服務 盼跟政府重啟對話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.