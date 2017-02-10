Uber今停止車輛分享服務 盼跟政府重啟對話
2017-02-10 12:51
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber今日開始，已停止在台灣的車輛分享平台服務，Uber公司表示，雖然遺憾但不會自憐自艾，希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話，讓已萌芽的車輛分享新經濟後續能茁壯．Uber會盡一切之力重啟服務。
Uber表示，從在台灣第一天開始，就不認為Uber跟台灣的連結用數字就能道盡一切，而是能讓單親媽媽靠著每天幾小時擔任Uber合作駕駛的額外收入養家，也有音樂家因Uber度過家庭危機，重拾生活正軌等；對於能夠幫助合作駕駛藉由Uber平台獲良好生活環境倍感榮幸。
4年前Uber進入台灣市場第一天起，就是希望讓大家體驗到車輛分享創新經濟模式對合作駕駛、乘客、城市的好處。至今已達到超過百萬人下載Uber App，1萬6千位台灣民眾因為想以彈性的工作方式增加更多收入，選擇成為Uber合作駕駛，完成超過1500萬趟Uber服務。
Uber公司表示，儘管再怎麼想繼續服務，不過現在的法令環境讓Uber無法有營運的空間，從2月10日開始將暫停Uber在台灣車輛分享平台服務。但希望暫停的同時，能夠重啟跟政府的對話，讓已萌芽的車輛分享新經濟後續能茁壯．Uber會盡一切之力重啟服務。
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