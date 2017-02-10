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隊部打卡慶生遭投訴 消防猛男無奈撤文

2017-02-10  12:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市消防局重陽分隊康紘榮曾被選為2016年消防月曆9月防溺悍將主角，今卻遭民眾投訴媒體過年期間值勤時，在隊上車庫遭綁在擔架猛砸刮鬍泡慶生，恐延誤救災；因慶生事件鬧上新聞版面，康員已撤下慶生貼文，。

據了解，康員打卡PO出隊員在消防分隊幫他慶生的照片，該貼文被分享出去，才會讓民眾看到，導致觀感不佳，痛批利用公家資源惡搞慶生太過誇張。

新北市消防局表示，當天慶生活動約十多分鐘，且在車庫範圍慶生，若當時遇任務需出勤，可迅速著裝出發，絕不會影響救災任務。

消防局也說，慶生隔日所有參與同仁已繳交檢討報告，向大隊自請處分。但隊上替同仁辦慶生活動，可凝聚彼此向心力，並不會因此懲處當天參與慶生的同仁。

不少網友看到投訴紛紛留言表示：「投訴人沒朋友幫忙慶生嗎？」、「這樣也能被投訴？」、「以消防隊為家的消防員在家慶生有錯？」

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  • 康員（藍衣第一位）曾獲選2016年消防月曆九月主角（資料照）

    康員（藍衣第一位）曾獲選2016年消防月曆九月主角（資料照）

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