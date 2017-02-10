官辦年貨市集不忘做公益 裁縫工藝品義賣捐助
2017-02-10 12:45
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德公所在農曆春節前舉辦年貨文化市集，當時還結合社區與廠商進行工藝品義賣，以裁縫拼布的「巧挽包」最受歡迎，今天將所得全數捐贈，要幫助轄內弱勢家庭。
仁德公所自辦的年貨市集已邁入第5屆，每年都會規劃義賣活動，挹注愛心專戶，除各社區共襄盛舉之外，設攤業者也全力相挺，成效都不錯，已有許多社福團體受惠。
這次不僅有仁德社區發展協會的生活用品的義賣，推廣裁縫休閒產業的喜佳公司也特地參與，現場展售限量多款流行的巧挽包讓民眾選購，這種結合文創的拼布提袋，深受大小朋歡迎友，相當搶手，供不應求。
仁德區公所今天舉行「幸福袋著走」表揚活動，由喜佳南區經理林明標代表公司致贈義賣所得2萬元，捐給愛心專戶，還加送50個市集上熱門的巧挽包，轉交弱勢家庭，場面溫馨。
區長郭鴻儀也頒發感謝狀，並強調未來將繼續結合各企業與社會資源，共同行善，讓更多弱勢家庭獲得關懷。
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