| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

官辦年貨市集不忘做公益 裁縫工藝品義賣捐助

2017-02-10  12:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德公所在農曆春節前舉辦年貨文化市集，當時還結合社區與廠商進行工藝品義賣，以裁縫拼布的「巧挽包」最受歡迎，今天將所得全數捐贈，要幫助轄內弱勢家庭。

仁德公所自辦的年貨市集已邁入第5屆，每年都會規劃義賣活動，挹注愛心專戶，除各社區共襄盛舉之外，設攤業者也全力相挺，成效都不錯，已有許多社福團體受惠。

這次不僅有仁德社區發展協會的生活用品的義賣，推廣裁縫休閒產業的喜佳公司也特地參與，現場展售限量多款流行的巧挽包讓民眾選購，這種結合文創的拼布提袋，深受大小朋歡迎友，相當搶手，供不應求。

仁德區公所今天舉行「幸福袋著走」表揚活動，由喜佳南區經理林明標代表公司致贈義賣所得2萬元，捐給愛心專戶，還加送50個市集上熱門的巧挽包，轉交弱勢家庭，場面溫馨。

區長郭鴻儀也頒發感謝狀，並強調未來將繼續結合各企業與社會資源，共同行善，讓更多弱勢家庭獲得關懷。

廣告
  • 仁德區公所自辦年貨市集也不忘行善，義賣捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所自辦年貨市集也不忘行善，義賣捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

  • 公所再獲贈50個義賣時供不應求的巧挽包，將轉交給弱勢家庭。（記者吳俊鋒攝）

    公所再獲贈50個義賣時供不應求的巧挽包，將轉交給弱勢家庭。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：官辦年貨市集不忘做公益 裁縫工藝品義賣捐助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.