僑生5年成長3成人數破萬 馬來西亞籍最多

2017-02-10 12:21

〔記者林曉雲／台北報導〕根據教育部最新統計，105學年度的僑生共有1萬1097人，和5年前相比成長了3成以上，以亞洲學生居多，最多的是馬來西亞僑生，有7598人，其次是印尼1207人，越南357人，泰國、美國、日本、加拿大各為一兩百人。

教育部國際司副司長藍先茜表示，近年來東南亞國家的經濟好轉，許多家庭開始負擔得起讓孩子讀大學的學費，再加上台灣的高教品質有口碑、學費便宜，都增加了吸引僑生來台灣讀書的吸引力，而東南亞許多大學的講師資格，只要求有大學畢業即可，僑生來台灣讀大學之後，回去的就業條件變更好，吸引了更多僑生來台灣讀書，雖然看起來增加的人數主要是來台灣讀大學，不過，來台念碩士和博士學位的僑生人數也是穩定成長中。

教育部統計105學年度大專校院的僑生人數，共有11097人，其中博班人數有98人、碩班有727人、大學有9539人，主要以亞洲學生居多，最多的是馬來西亞僑生，有7598人，其次是印尼有1207人，越南則有357人，泰國、美國、日本、加拿大各有一、兩百人；和101學年度相比，當時的僑生有7715人，增加了3383人，主要集中在大學部，比6256人增加了3283人。