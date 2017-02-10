不停「強抱」柯P 熊讚險被上銬逮捕
2017-02-10 12:37
台北市長柯文哲上午出席燈節活動，活動結束後世大運吉祥物熊讚一再對市長柯文哲熊抱。（記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕身為2017世大運吉祥物的「熊讚」，為了宣傳世大運，時常跟著台北市長柯文哲腳步走透透，活動時，還時常忍不住跟柯P撒嬌。今天熊讚跟著柯文哲一同出席台北燈節活動，因為一直「熊抱」市長，險些被市警局長「上銬帶走」。
柯文哲今天上午前往西門町，參加西城嘉年華大遊行新花車亮相活動，活動結束後熊讚仍一直黏著柯文哲，還一再對市長「熊抱」，這讓一旁的市警局長邱豐光連忙告誡熊讚，「再這樣我要把你上銬帶走」，引來現場大笑。
過去就有市議員在議會質詢時，認為市府應給熊讚資源宣傳行銷，當時熊讚直接在議慧裡「磨蹭市長」，柯文哲在熊讚的請求下，也當場允諾會給熊讚薪水。柯文哲也曾提過，認為「熊讚」當吉祥物很有意義，會思考在世大運結束後，讓熊讚當台北市的吉祥物。
台北市長柯文哲上午出席燈節活動，活動結束後世大運吉祥物熊讚一再對市長柯文哲熊抱。（記者劉信德攝）
世大運吉祥物熊讚一再對市長柯文哲熊抱，讓一旁的市警局長邱豐光忍不住說「再這樣我要把你上銬帶走」。（記者劉信德攝）
過去熊讚就曾在議會上，直接「磨蹭」台北市長柯文哲。（資料照，記者郭逸攝）
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