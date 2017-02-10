Uber司機號召300台車繞交通部 提出4點陳情

Uber司機聯盟今日號召開車繞行交通部。（記者方賓照攝）

2017-02-10 11:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber來台違法營業4年，「Uber條款」今年1月6日上路後，在超過12億的高額罰款下，Uber公司日前宣布今日起將暫停叫車媒合服務；不過此舉也引發Uber司機不滿，台灣Uber司機聯盟今日宣稱號召300名司機，開車繞行交通部並提出4點訴求要向交通部陳情，要求交通部長賀陳旦於一週內跟Uber司機代表會面，並召開交通部、Uber司機、Uber公司三方公聽會、為Uber訂定專法。

台灣Uber司機聯盟表示，超過1萬6千名的Uber司機在台灣已服務4年，大家只是平凡的上班族、業務員、退休人士或暫待業年輕人，在物價攀升、薪水不升的歹時機，Uber提供彈性且努力就會有效的經濟機會，讓每位Uber司機有度過難關的能力。且Uber的創新解決資訊不對稱，透過網路APP服務，使用者搭車前能預知司機、車型及車程價錢，路程結束後能透過互評機制來確保服務品質，如此善意且良性的多方受益機制竟即將消失，連陳述或因地制宜的機會都沒有。

Uber司機同時也是活動發起人之一的沈柏耀指出，對於賀陳旦所說的納管、納稅、納保險，因交通部、金管會及稅局互踢皮球導致無法進行，就連按照103年度公路總局行文指示合法乙式租賃營業車，竟也判定為違規營業。相關單位對於Uber封殺及立法速度，比抓通緝犯的速度還要快，完全漠視這些努力家計，雖然一個月最少可能只減少3千元，但有些人的小孩可能因此就找不到下一罐奶粉錢的來源。Uber司機至今尚未上街頭自我辯護，不是因為沉默是金，是每分每秒務實且珍惜地攢奶粉錢及周轉金。

因此，Uber司機今日提出4點陳情，包含交通部賀陳部長應於一週內與Uber司機代表會面，聆聽司機真實心聲，並明確指示該何去何從；司機願意配合法規，交通部應參考美國、澳洲、新加坡等地，訂立一個合適合宜的法規，給Uber司機一個正名且落實納管機會；政府兩面手法開罰租賃業者與租賃車輛，請交通部明確回應租賃車利用Uber平台是否能合法受保障；行政院應召開跨部會議，重新與Uber公司開啟對話溝通，找出雙贏，為人民謀求最大福利。

台灣Uber司機聯盟表示，大家只是平凡的上班族、業務員、退休人士或暫待業年輕人，在物價攀升、薪水不升的歹時機，Uber提供彈性且努力就會有效的經濟機會。（記者方賓照攝）