崙背PM2.5超標全年無休 環團邀李進勇反空污
2017-02-10 12:24
台灣健康空氣行動聯盟邀雲林縣府及立委參與219台中反空污大遊行。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣健康空氣行動聯盟今天早上至雲林縣政府，強調雲林空污嚴重，崙背PM2.5超標更是全年無休，邀請縣長李進勇一起反空污；縣府由副縣長丁彥哲代表接下邀請函；環保局長林長照表示，雲林去年PM2.5平均濃度每立方米降低4.8微克，降幅全國第一。
台灣健康空氣行動聯盟表示，雲林縣政府28年來第一次辦台灣燈會，並以友善大地做為主軸規劃，強調人與土地、農業與土地的友善關係。但雲林縣PM2.5細懸浮微粒濃度排名全國第一，擁有有全國第一差的紀錄。
行動聯盟強調，雲林縣空氣品質劣化，PM2.5細懸浮微粒濃度長期超標，包括台西、麥寮、崙背、斗六等地，空氣品質監測站的紀錄不是警戒橘就是危險紅；其中崙背鄉PM2.5超標更是全年無休。
行動聯盟強調，雲林有東南亞最大的石化廠及世界第5大的燃煤發電廠，鄰近北邊有彰濱工業區和世界第一大燃煤的台中發電廠，都是排放有害健康空氣的污染源，所以聯盟才會邀請雲林縣大家長李進勇及蘇治芬、劉建國和張麗善等3名立委，縣議會全體議員，一起參與219台中反空污大遊行。
丁彥哲代表縣長接下邀請函，強調吸乾淨的空氣是大家共同願望，縣長的立場與環保團體一致，至於用什麼方式參與活動，待縣長指示後再報告。
林長照也表示，雲林縣去年PM2.5濃度降幅全國最大；另空氣不良日也由103年的126天，減少到105年的41天。
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