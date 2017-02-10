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寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
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寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報

中央氣象局上午10時再度發布低溫特報。（記者方賓照攝）

2017-02-10  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕低溫、陸上強風特報持續齊發！

中央氣象局上午10時再度發布低溫特報，氣象局表示，寒流影響，10日至13日夜間及清晨氣溫偏低，臺南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖易出現10度以下低溫，其他地區亦將出現11至12度的低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害；氣象局提醒民眾，需注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，以免一氧化碳中毒。

此外，氣象局表示，強烈東北風影響，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，需注意。

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  • 低溫、陸上強風特報持續齊發！（圖擷取自中央氣象局）

    低溫、陸上強風特報持續齊發！（圖擷取自中央氣象局）

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