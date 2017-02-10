一天之差 2張圖呈現台南空污之嚴重

昨天上午，台南天空一片藍天，十分清爽。（記者蔡文居攝）

2017-02-10 11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區自今年元旦以來，昨天出現今年空品指標第一次「良好綠」，結果只有半天的好光景，昨天中午過後便由綠轉黃（良好轉普通），今天上午便轉為對敏感族群不健康的「警戒橘」。昨天和今天上午的天空，明顯可以看出台南飽受空污之害有多嚴重。

根據環保署的空品監測，今天上午7點，台南測站AQI達142，屬於對敏感族群不健康的「警戒橘」，空氣之差排名全國倒數第5名。

台南市區的空氣品質昨天上午出奇地好，空品指標（AQI）首度低於50，這也是今年首度出現「良好綠」的一天，天空也比前一天清明，從昨天上午所拍攝的照片，可以看出，當時台南一片藍天，十分清爽。

而今天同一時間，且同樣在有陽光的情況下，同一地點所拍攝的照片，明顯可以看出清明的藍天不再，天空朦朦朧朧的。「良好綠」與「警戒橘」空氣好壞之差，實在差很大。

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，昨天是受到東北季風的增強的關係而有半天的好空氣，因為東北季風第一波都比較強，會把污染物吹走，而有半天好天氣，但鋒面慢慢進來轉弱後就又開始累積。因此空污的改善，不能只靠運氣依賴氣流的變化來改善，最重要的還是主要污染源的控管，至於次要的移動污染源則應在生產製造階段就要做好管控。

今天上午台南的天空藍天不再，天空朦朦朧朧的。（記者蔡文居攝）

台南市昨天空品指標（AQI）低於50，是今年首度出現「良好綠」的一天。（記者蔡文居翻攝）