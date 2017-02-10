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日本「忍者市長」訪台東 原舞團相迎

2017-02-10  11:26

［記者張存薇／台東報導］推展國際交流，日本三重縣伊賀市「忍者市長」岡本榮今天拜訪台東縣長黃健庭，邀請大家到日本參加3月人偶節活動，而表現優秀的知本國中原舞團也受邀暑假到伊賀市表演，台日交流更緊密。

岡本榮今天一早穿著忍者服現身台東縣府，知本國中、小學學子也以卑南族舞蹈歌謠相迎，跨出文化交流第一歩，隨後一行人到台東轉運站三重縣物產專區，參觀女兒節展示，岡本榮也宣傳伊賀市上野町人偶節活動。

日本傳統文化女兒節又稱桃花節、人偶節，日本史料記載，西元8世紀安平時代的京都，就有宮廷貴族女子間盛行替人偶換穿衣服的遊戲，在江戶時代，正式訂每年3月3日為女兒節。

在女兒節這天，日本家中有女兒者，都會把整套娃娃拿出來陳設，為家裡的女孩祈福。

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  • 知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

    知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

  • 知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

    知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

  • 知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

    知本國中原舞團受邀暑假到日本演出。（記者張存薇攝）

  • 伊賀市長岡本榮（右一）送給學子日本小吊飾。（記者張存薇攝）

    伊賀市長岡本榮（右一）送給學子日本小吊飾。（記者張存薇攝）

  • 台東轉運站展示日本人偶。（記者張存薇攝）

    台東轉運站展示日本人偶。（記者張存薇攝）

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