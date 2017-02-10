平溪天燈節明登場 地方致力研發環保材質

到平溪放天燈，是元宵節年度盛事。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-02-10 11:24

〔記者林欣漢／新北報導〕元宵節年度盛事平溪天燈節，環保爭議是每年的討論焦點，在地天燈業者說，天燈不會有污染，居民都會自發撿拾回收，重複利用，另也有文創業者開發全竹枝打造的環保天燈，確保天燈可以完全在空中燃燒殆盡。

平溪天燈節將於明天晚上在十分廣場登場，今年主題為20呎「台日觀光意象」大型主燈，上頭有野柳、九份、淺草寺、晴空塔等新北市與日本十大熱門景點；日本秋田縣大仙市也將到現場，施放當地傳統天燈「太田火祭」，與台灣天燈相互輝映。

「天燈其實不會有污染」，有「天燈國寶」稱號的新北市天燈民俗文化發展協會理事長胡民樹表示，天燈是由竹片、天燈紙、鐵絲組成，燒完熄火才會掉下來，山區撿不到的也會自然分解，只是速度快慢問題，而竹架、鐵絲都可以回收，一個8塊錢，撿天燈的平均收入約3萬元。

胡民樹說，回收燒完的天燈是責任也是義務，在地居民看到天燈都會回收，現在已經很少製作新的天燈，都是舊的一直回收重複使用，平均1個天燈1年可以撿到5次以上，以1年施放30萬盞天燈計算，逾20萬個是重複利用的，形成良性循環，將污染降到最低程度。

文創業者「文化銀行」更開發環保天燈，把鐵絲全面改成竹枝，選擇遇水可分解的紙材，目前還在改良階段，文化銀行創辦人邵璦婷說，要在傳統文化與環保之間找到平衡點不是難事，只是沒有行動，希望研發出更環保的天燈，找到新出路。

新北市環保局表示，為了避免掉落的天燈散佈在環境中，平日即定期以天燈紙兌換新北市專用垃圾袋或生活用品；並與當地店家合作，成立3處「天燈紙回收小站」，讓民眾可以用天燈紙來折抵消費，當地商圈也自主發起天燈骨架回收換現金的活動，讓傳統地方產業與環境永續共存共榮。

新北市觀光旅遊局表示，元宵過後19日、25日都將舉辦淨山活動，在作家劉克襄、在地文史工作者郭聰能帶領下，攜手淨山維護平溪自然美景，並探訪平溪人文風情，兩天共8場次。

為了減少垃圾量並落實資源回收，環保局明天也會舉辦祈福做環保活動，下午2點至晚上6點都可以拿資收物，到天燈節現場的活動攤位兌換生活用品，數量有限，換完為止。

就算不是元宵節，每逢假日，平日安靜緩慢的平溪老街上，便湧入許多國內外遊客，讓自己的祝福與心願，隨著冉冉上升的天燈直達天聽。（記者林欣漢攝）

放天燈除了是元宵節年度盛事，也是國外遊客造訪平溪必定體驗的行程。（記者林欣漢攝）

「天燈國寶」胡民樹表示，天燈可重複回收使用，降低污染。（記者林欣漢攝）

回收一個天燈8塊錢，平均1個天燈1年會撿到5次以上。（記者林欣漢攝）