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環保小確幸 二行程機車換購最高補助2萬7300元

2017-02-10  11:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為加速汰換老舊二行程機車，台北市環保局今年推出優惠加碼方案，除補助汰換二行程機車，換購電動機車每輛補助較去年增加3千元，凡設籍北市，且車輛報廢當年度或前2年度有實施排氣檢驗紀錄，均可申請補助，最高補助2萬7300元。

環保局說，二行程機車污染嚴重，93年起即停產，環保署在去年12月23日公告，自106年度起採3年遞減補助金額，規劃於109年停止汰換二行程機車補助。

據統計，北市二行程機車目前約有11萬多輛，環保局說，汰舊二行程機車換購及新購電動機車，補助名額有限，依送件先後，額滿為止，欲申請者可至台北市環保局網站 下載申請表格，或撥打02-27208889轉7247、7241洽詢。

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  • 為加速汰換老舊二行程機車換購電動機車，台北市環保局最高補助2萬7300元。圖為台北市環保局攔檢二行程機車過程。（資料照，記者林惠琴攝）

    為加速汰換老舊二行程機車換購電動機車，台北市環保局最高補助2萬7300元。圖為台北市環保局攔檢二行程機車過程。（資料照，記者林惠琴攝）

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