技職教育領頭羊！新北市教育局率先成立技職科

2017-02-10 11:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局為推動技職教育3.0，今天率先成立技職教育科，局長林奕華宣示，將以職業試探、職業準備和職業繼續教育三階段相關政策實踐技職教育藍圖，受邀出席的模懋公司董事長李漢章指出，不是每個學生都適合走學術研究路線，找出自己的潛能與專長，「不會飛就用游的」，一樣會有前途。

教育局今天新成立技職科，科長由原教研科長劉金山擔任，教育局邀請產官學界代表出席，包括北科大校長姚立德、前教育部次長，醒吾科大校長周燦德及業界代表李漢章出席，林奕華說，新北市從民國86年北縣時期率先成立縣立鶯歌高職、102年升格接管全市國立及私立高職，到成立全國各縣市唯一技職教育科，盼能讓新北成為培育國家及產業發展人才重鎮。

李漢章說，他在德國也有工廠，德國發展技職教育成功，讓德國成為工商業強大國家，他也期待台灣能迎頭趕上，他建議未來高職及科大都能增加實習課程，積極要求學生考取證照，用產學合作，鼓勵技職師生以所學專業開發產品銷售，利潤回饋學校及學生。

李漢章去年牽線企業捐贈價值1.5億元的50套模流分析專業軟體給三重商工，他肯定成立技職科的用心，也呼籲教育行政官員走出辦公室，他願意帶大家參訪工廠，實際了解業界的需求與心聲，一起為台灣拚經濟。