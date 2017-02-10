| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 生活

陣頭神明出巡 慶元宵台東越來越熱鬧

2017-02-10  11:07

［記者張存薇／台東報導］台東縣元宵遶境明天登場，但今天已有許多神明出巡，陣頭至各商家、機關前，商家擺放香案迎接，陣頭則熱鬧祈福，鞭炮聲、鑼鼓聲不絕於耳，元宵越來越熱鬧。

台東縣元宵遶境今年減為1天，明天下午1時起由台東市四維路出發，許多宮廟、陣頭今天先至各商家、公司行號祈福，議長饒慶鈴今天也邀請太子壇太子爺到服務處，饒慶鈴說，去年下半年台東遭遇好幾個颱風侵襲，農漁林業、住家各及關學校損失慘重，希望透過太子爺加持，為台東縣祈求平安、變得更好。

太子爺還發送平安餅、棒棒糖給信眾，民眾虔誠祈求，十分熱鬧。

縣議會指出，明天上午9時30分起，包括電音太子會、藝真軒、顯陽堂、劉部堂、卑南南清宮、忠合宮等陣頭，將至議會前廣場接力演出祈福，玄武堂炸寒單則於12日下午3時登場，歡迎民眾一起參與。

相關影音

廣告
  • 太子爺為議長服務處祈福，十分熱鬧。（記者張存薇攝）

    太子爺為議長服務處祈福，十分熱鬧。（記者張存薇攝）

  • 民眾搶拿太子爺發送的平安餅。（記者張存薇攝）

    民眾搶拿太子爺發送的平安餅。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵 元宵遶境 炸寒單 鬧元宵
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：陣頭神明出巡 慶元宵台東越來越熱鬧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.