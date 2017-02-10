陣頭神明出巡 慶元宵台東越來越熱鬧

2017-02-10 11:07

［記者張存薇／台東報導］台東縣元宵遶境明天登場，但今天已有許多神明出巡，陣頭至各商家、機關前，商家擺放香案迎接，陣頭則熱鬧祈福，鞭炮聲、鑼鼓聲不絕於耳，元宵越來越熱鬧。

台東縣元宵遶境今年減為1天，明天下午1時起由台東市四維路出發，許多宮廟、陣頭今天先至各商家、公司行號祈福，議長饒慶鈴今天也邀請太子壇太子爺到服務處，饒慶鈴說，去年下半年台東遭遇好幾個颱風侵襲，農漁林業、住家各及關學校損失慘重，希望透過太子爺加持，為台東縣祈求平安、變得更好。

太子爺還發送平安餅、棒棒糖給信眾，民眾虔誠祈求，十分熱鬧。

縣議會指出，明天上午9時30分起，包括電音太子會、藝真軒、顯陽堂、劉部堂、卑南南清宮、忠合宮等陣頭，將至議會前廣場接力演出祈福，玄武堂炸寒單則於12日下午3時登場，歡迎民眾一起參與。

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