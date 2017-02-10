元宵猜燈謎、搓湯圓 北市動物園好好玩

許多人在元宵節時會特別到台北市動物園看大貓熊「圓仔」，動物園逗趣表示，大貓熊「圓仔」，跟元宵是不一樣的哦！（台北市立動物園提供）

2017-02-10 11:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天就是元宵節，台北市立動物園表示，明天上午10點將在動物園大門廣場舉辦「2017動物燈謎擂台」，邀請大小朋友到動物園走春，同時推出猜燈謎、搓湯圓、拓印藏書票、PK九宮格保育淺山動物等活動，此外民眾若將家中不用的3C主件，如行動電話、平板電腦或數位相機等舊電器帶來回收，將有機會抽中紀念品。

動物園指出，元宵節活動分成兩區塊，舞台部分從上午10點開始，有猜燈謎抽「金雞報喜」福袋，共60個，還有「淺山大冒險」集章活動優勝的保育大使們（淺山大冒險護照集滿9個章的民眾）來動物園走春並接受表揚。

動物園大門廣場明天上午10點至12點，也推出保育教育駐站，應景的搓小鷄湯圓、拓印限時限量鷄年藏書票，還有保護金剛猩猩棲地-回收3C主件產品兌換好禮，且適逢「世界穿山甲日」，將為大家介紹消失中的盔甲精靈「穿山甲」，另有破除淺山動物生存危機-PK九宮格等，內容豐富有趣。

此外，每年元宵節，動物園最應景的明星動物，莫過於大貓熊「圓仔」，動物園發言人曹先紹說，「圓仔」跟元宵吃湯圓的發音剛好都是「圓仔」，因此許多遊客一定會來看「圓仔」。