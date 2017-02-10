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推動「電競替代役」靠他們 唐鳳感謝「五樓鄉民」

立委鄭寶清、陳其邁及李彥秀及行政院政務委員唐鳳等人10日在記者會中表示，電競選手終於成功納入替代役專長項目，此次共有10位名額，有興趣的選手要把握機會提出申請，即可「當兵免轉職，續加經驗值」。（記者叢昌瑾攝）

2017-02-10  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕文化部在日前宣布將招收「電競替代役」，政委唐鳳在記者會中除了提到協調各部會的過程外，還特別感謝PTT八卦板、LOL板與巴哈姆特鄉民們，打趣地說，她只是負責把「專業五樓」的意見帶到協調會中。

唐鳳與民進黨立委鄭寶清、陳其邁，以及國民黨立委李彥秀，針對電競替代役議題在立院召開記者會。負責協調各部會的唐鳳表示，順利推行電競替代役的關鍵，在於各部會確實傾聽了各界選手的訴求，以及網路大眾的意見。

唐鳳還提到PTT流行的五樓梗，雖然網友一開始的留言會比較情緒化，但只要到了第五個人留言，就會出現比較專業、有建設性的想法，笑說她只是將「專業五樓」的意見帶進協調會中。

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