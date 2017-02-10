愛情鐘、愛情鎖加愛心雕塑 內灣合興站情人節放閃

2017-02-10 11:00

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕情人節不知道去哪裡過嗎？新竹縣長邱鏡淳大力推薦鐵路內灣支線上的愛情車站合興站，情侶可以敲愛情鐘、掛愛情鎖，最後在雕塑大師林健成的「愛心雕塑」前合照，保證浪漫指數破表。

邱鏡淳今天上午到合興站現場，示範在「愛心雕塑」前比心形手勢拍照；他表示，去年才完成的這項作品，象徵愛情久久、幸福久久，情侶站在愛心框內或框外拍照都好看，照片放上臉書，保證閃瞎一堆人的眼睛。

邱鏡淳說，合興站的浪漫設計非常多，建議情侶可以到入口處敲響「愛情鐘」聲，宣示愛情主權，也可以到愛情鎖的牆面去掛紅心鎖，象徵願意一生一世互鎖終身。