12國外賓明晚高雄鬧元宵 日本秋田竿燈祭首次來台
2017-02-10 10:34
日本秋田竿燈祭明晚會現身高雄燈會，也是竿燈祭首度來台演出。（高市秘書處提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燈會在元宵節當天將推出壓軸大戲，除了全台獨家的大港花火，萬人提燈大遊行更是另個焦點，尤其今年有來自海外12個城市、近150名外賓，會透過精彩演出跟鄉親一起鬧元宵，將是高雄燈會最大亮點之一，也展現高雄近幾年努力拓展國際交流的成果。
負責邀請姊妹市與友好城市訪高的高市秘書處統計，今年有來自美、日、韓，與新南向政策國家的菲律賓、越南、馬來西亞等共12個城市、近150人代表團與表演團，與高雄民眾共度元宵佳節。
與會城市有菲律賓宿霧市、越南胡志明市、馬來西亞檳州、美國波特蘭市，日本的三重縣、北海道、秋田縣、千葉縣、八王子市、仙北市，韓國的釜山市與水原市。
其中，有360年歷史的秋田竿燈祭是首次來台演出，日本仙北市則安排代表團走訪高雄各地，體驗高雄傳統文化與特色產業，交流城市發展經驗。
秘書處長陳瓊華表示，歷年來高雄燈會廣為外國友人喜愛，以在地文化意象打造的國際午宴更深受好評，今年除邀請傳統姊妹市及友好城市外，也積極向新南向國家招手，獲得不錯回應。
演出內容包括知名的波特蘭玫瑰皇后、釜山市立合唱團阿卡貝拉演出、八王子明星大學精湛的花式跳繩、日本東北三大祭之一的秋田竿燈祭等。
秘書處不只廣邀海外城市到訪，也帶領各代表團參訪市內建設、分享城市發展經驗，強化彼此實質交流
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- （雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌
- MLB》馬林魚驚爆出售 496億賣給川普親家
- 76歲湯姆瓊斯 秘戀貓王71歲前妻
- 中油大林儲運中心 2024年落成
- 神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中
- 家庭、事業廢棄物丟溪邊 警方循線查辦
- 屏東校園女屍案 死者前男友坦承犯案
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 桃園免試入學模擬分發 17人5Ａ選職科
- 自由廣場》公民力量新南向
- 威力彩頭獎連27摃
- 林榮基：香港中資書商封殺台灣思想出版品
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 挨告賤賣員林國宅 彰縣府︰不實指控
- 情人節收99朵玫瑰 家家竟沒Fu
- 東芝售2成股權 收到36億美元標單
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 川普哭哭 上訴法院駁回恢復移民禁令
- 中職》新軍加盟金？ 影子都沒有！
- Ucar下月上路？柯：時間到就會說
- 緬甸抗議援助羅興亞人
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 私訊要她露毛！何念兹遭利誘自拍
- 《早春繁花》4
- 戴綠帽被虧炒新聞 王寶強反擊酸民
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
- 乾溪疏浚賣土石 河道變寬市庫進帳
- 自由廣場》台灣主體 漢文化
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 火車大轉彎 鐵警甩落軌無人知
- 《It Bag 鎖向無敵 》9
- 對戰羅德隊 洪總︰年輕投手投好投滿
- 凍死？棄屍？ 男子路倒山區 警不排除外力介入
- 南海風雲再起？ 傳中美軍機空中接近
- 台東元宵炸寒單 明午起交管
- （影音）懵智出發來台！《RM》5成員今寶島快閃會粉絲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：12國外賓明晚高雄鬧元宵 日本秋田竿燈祭首次來台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分