12國外賓明晚高雄鬧元宵 日本秋田竿燈祭首次來台

日本秋田竿燈祭明晚會現身高雄燈會，也是竿燈祭首度來台演出。（高市秘書處提供）

2017-02-10 10:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燈會在元宵節當天將推出壓軸大戲，除了全台獨家的大港花火，萬人提燈大遊行更是另個焦點，尤其今年有來自海外12個城市、近150名外賓，會透過精彩演出跟鄉親一起鬧元宵，將是高雄燈會最大亮點之一，也展現高雄近幾年努力拓展國際交流的成果。

負責邀請姊妹市與友好城市訪高的高市秘書處統計，今年有來自美、日、韓，與新南向政策國家的菲律賓、越南、馬來西亞等共12個城市、近150人代表團與表演團，與高雄民眾共度元宵佳節。

與會城市有菲律賓宿霧市、越南胡志明市、馬來西亞檳州、美國波特蘭市，日本的三重縣、北海道、秋田縣、千葉縣、八王子市、仙北市，韓國的釜山市與水原市。

其中，有360年歷史的秋田竿燈祭是首次來台演出，日本仙北市則安排代表團走訪高雄各地，體驗高雄傳統文化與特色產業，交流城市發展經驗。

秘書處長陳瓊華表示，歷年來高雄燈會廣為外國友人喜愛，以在地文化意象打造的國際午宴更深受好評，今年除邀請傳統姊妹市及友好城市外，也積極向新南向國家招手，獲得不錯回應。

演出內容包括知名的波特蘭玫瑰皇后、釜山市立合唱團阿卡貝拉演出、八王子明星大學精湛的花式跳繩、日本東北三大祭之一的秋田竿燈祭等。

秘書處不只廣邀海外城市到訪，也帶領各代表團參訪市內建設、分享城市發展經驗，強化彼此實質交流