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愛大神被爆慘遭邱惠美劈腿 閉口不談是因為...

2017-02-10  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕前《TVBS》主播何啟聖在臉書爆卦，台北市議員童仲彥新歡邱惠美與前男友「愛大神」的糾葛內幕，以及愛大神至今不回應相關事件的可能原因。

何啟聖昨在臉書疑似以諧音「礙大繩」指稱棠棠（指邱惠美）前男友「愛大神」，揭露他所受的「創傷」。何啟聖也出示一張臉書截圖，圖片為礙大繩因邱女某晚與友人餐敘未歸，焦急發布尋人啟事，表示「有知其下落者，速來電，或告知其本人」。

對此，何啟聖解讀，礙大繩「早已掌握兩人『咚啾（童邱）』在一起，棠棠前往阿銅住處，『夜不歸營』的事實，加上中國與台灣的遠距戀愛，最後苦撐了三個月，礙大繩決定轉身而別」。

另外，據棠棠友人透露，她與礙大繩近日曾聯繫過，「希望礙大繩基於雙方曾經好過一段，不要對媒體爆料，對外洩露隻字片語，以免惹得阿銅不開心」，怕消息曝光後，不曉得會發生什麼事，因為「裡袖嬛的事，殷鑑不遠！」何啟聖調侃，儘管棠棠曾狠喊「怕猴戲」，「但碰上像阿銅這款『打鐵的』，她可不想成為『鐵打的』啊！」

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  • 何啟聖爆料童仲彥、邱惠美及愛大神3人間的糾葛內幕。（圖擷取自童仲彥臉書）

    何啟聖爆料童仲彥、邱惠美及愛大神3人間的糾葛內幕。（圖擷取自童仲彥臉書）

  • 何啟聖爆卦，邱女近日曾與前男友通話，要他不要對外洩漏隻字片語。（圖結取自何啟聖臉書）

    何啟聖爆卦，邱女近日曾與前男友通話，要他不要對外洩漏隻字片語。（圖結取自何啟聖臉書）

  • 邱女前男友曾發布尋人啟事。（圖結取自何啟聖臉書）

    邱女前男友曾發布尋人啟事。（圖結取自何啟聖臉書）

  • 何啟聖在臉書爆料，邱惠美前男友早已知曉邱女與童仲彥兩人同進同出的事實。（圖結取自何啟聖臉書）

    何啟聖在臉書爆料，邱惠美前男友早已知曉邱女與童仲彥兩人同進同出的事實。（圖結取自何啟聖臉書）

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相關關鍵字： 愛大神 李秀環 童仲彥 邱惠美
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