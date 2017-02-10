獼猴搶食真該死？ 教授：不聽勸的遊客才是關鍵

2017-02-10 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一名遊客登壽山時遭搶食的獼猴嚇到滾下去受傷，引起民眾討論。國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘在臉書PO文指出，「人對不同動物大小眼」認為彌猴該死，但在面對浪犬的問題時，卻又認為是人造成的。他直指，台灣獼猴之所以會下山覓食，全是因為「不聽勸的遊客持續餵食」所造成！

顏聖紘表示：「今天我和助理在山上工作的時候，剛好遇到一大群獼猴下山找吃的。其實牠們之所以會下山的原因，也是因為就是有不聽勸也不給勸的遊客持續餵食，引來牠們的聚集。」並且形容：「這群猴子大大小小約20隻左右，經過我們的時候，每一隻成猴都去翻包包，把東西拿出來。每一個包包的口袋都被打開。但是我們沒有生氣。也沒有趕牠們。我們做我們的事、牠們翻牠們的包包，因為我們的包包裏不會有食物啊，這是上山的常識。包包裏只有實驗的耗材，而很重要的東西其實也在身上。」

根據他的描述，有隻猴子本來想把一小盒「不能吃的」昆蟲拿走，但你一旦生氣要打牠，牠反而會把東西拿著就跑。當牠發現塑膠盒裏的東西都是一些葉片啊小蟲時，牠沒興趣就放下走掉了。

顏聖紘說，猴子是高智能動物，你不去找牠，牠也可能主動接近你。並且無奈的說道：「與其它野生動物互動本該是國民生活常識，但是可惜或令人惱怒的是，當我們下山時，（那一群猴子只是坐在路邊）被一群登山客怒打，我不太理解那些什麼也沒做的猴子為什麼要被趕走？那些把收音機開得很大聲去擾亂自然環境安寧的人又為什麼沒有問題呢？」