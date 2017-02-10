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日氣象協會預報誤差大 吳德榮：若是氣象局早被...

2017-02-10  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕寒流發威，台北出現入冬以來的最低溫10.4度，氣象局預報為9度，誤差1.4度，反觀被部分媒體大幅報導的日本氣象協會，其7度預報與實際觀測誤差更大，氣象專家吳德榮表示，如果是氣象局的預報，恐早被罵翻了。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」上說，昨（9日）台北市實測的最低溫10.4度，氣象局預報為9度，誤差正好等於其平均誤差值（1.4度），反觀日本氣象協會預報9日台北低溫為7度，誤差3.4度；吳德榮批評部分媒體，對於未曾校驗、不知其準確率的預報資料，過於渲染，判斷全交由民眾不甚妥當，認為媒體報導還是謹慎點好。

雖然淡水昨晚出現此波「寒流」目前為止在平地創下的最低溫6.7度，但日本氣象協會預報是指台北市區，吳德榮指稱，若媒體校驗時，再「錯把淡水當台北」，繼續渲染其預報「神準」，那可真是「錯把馮京當馬涼」，錯上加錯了。

吳德榮說，今明兩天，各地天氣穩定，在陽光露臉下，白天氣溫小幅回升，但台南以北空曠地區入夜後，氣溫將降至在9度至11度之間，清晨更可能因「輻射冷卻」加乘效應，而下探7、8度，此波寒流將影響至下週二（14日）清晨，下週二以後天氣將明顯回暖。

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  • 氣象局預測到下週日以前，台北仍有出現9度低溫的機會。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局預測到下週日以前，台北仍有出現9度低溫的機會。（圖擷自中央氣象局）

  • 日本氣象協會今日預報顯示，已經從5度上修到8度。（圖擷自日本氣象協會）

    日本氣象協會今日預報顯示，已經從5度上修到8度。（圖擷自日本氣象協會）

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