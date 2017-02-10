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1斤5元破盤價！來這裡拔蘿蔔

安南區學甲寮台灣好菜頭觀光蘿蔔園以1斤5元，低於市價的價格，開放民眾入園採收。（記者蔡文居攝）

2017-02-10  09:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區的蘿蔔採收季已接近尾聲，為了避免浪費，位於安南區學甲寮的台灣好菜頭觀光蘿蔔園將自今天起以1斤5元，低於市價的價格，開放民眾入園採收。

園主黃江龍表示，他的蘿蔔園都是採無農藥種植，白蘿蔔品質好，吃起來清脆鮮美，是安南區當地冬季特有的農產品，目前採收季接近尾聲，約仍有1甲地的蘿蔔園待採收，為了珍惜資源愛物惜物避免浪費，特別以「1斤5元破盤價」開放民眾自行採收，目前市面1斤還有10餘元。

他表示，錯過這一次就要等明年，歡迎到學甲寮拔蘿蔔的朋友都能滿載而歸，新春博得好彩頭。採收地點：台南市安南區公學路7段30號對面。

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