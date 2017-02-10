露肚正妹開心比耶拍照 下秒被浪慘摔...

2017-02-10 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書分享一段影片，影片中長髮、身材曼妙、戴墨鏡的年輕女子，撩髮、歪頭、比耶、笑容可愛，拍照姿勢一切OK，不料，下一秒大浪從後方「偷襲」，措手不及的她瞬間往前摔個狗吃屎。

這段影片被轉載至《爆料公社》，原PO表示，女子「拍照姿勢100，結果...」附上兩個邊笑邊流淚的表情符號，並引述黃力行的「音浪」歌詞，「音浪太強不晃會被撞到地上」，描述女子的悲慘遭遇，網友大讚配上這歌詞，意境完全符合。

女子「被浪熊抱」的畫面，有網友笑到肚子痛，還有人調侃，這叫「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上」、「樂極生悲，好high啊」、「如果一個女人奮不顧身的撲向我，我應該會愛上她」、「特效都不用開了」，不少人則擔心「 阿彌陀佛，人沒怎樣吧」，另有人質疑影片拍攝者，「人家要拍照，你為什麼是錄影」，才有機會拍下這部爆笑影片放上網。

爆料公社影片：