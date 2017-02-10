| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

瑞芳火把節有故事... 探索老街逗陣夜遊

拿火把夜遊瑞芳秀崎山，感受在地文化魅力，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

2017-02-10  09:00

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第3屆的瑞芳火把節活動，將於明天元宵節下午熱鬧登場，現場免費發送雞年小提燈、鐵罐燈籠DIY，還可現場報名探索瑞芳老街、拿火把夜遊活動，感受在地文化魅力。

瑞芳火把節起源於日治時期瑞芳事件，地方望族李建興遭誣陷通緝，躲藏到秀崎山，期間以火把提示藏身處與親友接應，歷經劫難後，李建興在秀崎山刻下「潛龍在淵」四字，記錄當時心境。

主辦單位瑞芳老街文化觀光推展協會理事長蔡政建表示，今年火把節活動從下午2點在瑞芳後火車站登場，由心鼓坊暨瑞芳高工、瑞芳國中、欽賢國中、瑞芳國小、瑞亭國小及鼻頭國小等6校，一同震撼合鼓開場，展現出瑞芳地區鼓藝風潮的成果，除了鼓藝的呈現外，瑞芳國中、時雨高中、瑞芳國小、義方國小及在地的石讓樂團也都陸續上臺演出，展現出瑞芳多元的動態文化力。

現場規劃趣味闖關活動，透過探索老街的活動，進一步了解瑞芳的多元文化風貌，還可以獲得紀念品；並由瑞芳導覽協會的導覽人員，進行4梯次的「瑞芳老街導覽活動」，民眾可免費現場報名，深度瞭解瑞芳老街的繁華往事。

晚上6點，由芸舞工作室帶來精彩的火舞表演，正式為火把節開場，大家一同點燃火把照亮瑞芳，到秀崎山夜遊去，回程可享受九份芋圓，並欣賞台大火舞團、林垂立名人歌唱班等團體接力演出。

廣告
  • 瑞芳火把節活動今年邁入第三年，將於元宵節登場，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

    瑞芳火把節活動今年邁入第三年，將於元宵節登場，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

  • 瑞芳火把節有精彩火舞表演等活動，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

    瑞芳火把節有精彩火舞表演等活動，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

  • 拿火把夜遊瑞芳秀崎山，感受在地文化魅力，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

    拿火把夜遊瑞芳秀崎山，感受在地文化魅力，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵節 火把節 瑞芳火把節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：瑞芳火把節有故事... 探索老街逗陣夜遊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.