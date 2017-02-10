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瑞芳火把節有故事... 探索老街逗陣夜遊
2017-02-10 09:00
拿火把夜遊瑞芳秀崎山，感受在地文化魅力，圖為去年資料照。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）
〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第3屆的瑞芳火把節活動，將於明天元宵節下午熱鬧登場，現場免費發送雞年小提燈、鐵罐燈籠DIY，還可現場報名探索瑞芳老街、拿火把夜遊活動，感受在地文化魅力。
瑞芳火把節起源於日治時期瑞芳事件，地方望族李建興遭誣陷通緝，躲藏到秀崎山，期間以火把提示藏身處與親友接應，歷經劫難後，李建興在秀崎山刻下「潛龍在淵」四字，記錄當時心境。
主辦單位瑞芳老街文化觀光推展協會理事長蔡政建表示，今年火把節活動從下午2點在瑞芳後火車站登場，由心鼓坊暨瑞芳高工、瑞芳國中、欽賢國中、瑞芳國小、瑞亭國小及鼻頭國小等6校，一同震撼合鼓開場，展現出瑞芳地區鼓藝風潮的成果，除了鼓藝的呈現外，瑞芳國中、時雨高中、瑞芳國小、義方國小及在地的石讓樂團也都陸續上臺演出，展現出瑞芳多元的動態文化力。
現場規劃趣味闖關活動，透過探索老街的活動，進一步了解瑞芳的多元文化風貌，還可以獲得紀念品；並由瑞芳導覽協會的導覽人員，進行4梯次的「瑞芳老街導覽活動」，民眾可免費現場報名，深度瞭解瑞芳老街的繁華往事。
晚上6點，由芸舞工作室帶來精彩的火舞表演，正式為火把節開場，大家一同點燃火把照亮瑞芳，到秀崎山夜遊去，回程可享受九份芋圓，並欣賞台大火舞團、林垂立名人歌唱班等團體接力演出。
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