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高雄史上最長煙火秀明晚登場 海陸交通延長接駁
2017-02-10 08:54
大港花火秀。（高市府提供）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄史上最長煙火秀，將於明天2月11日晚間12時施放，時間長達20分17秒，預料港邊將擠爆人潮，哈瑪星、西子灣及旗津地區將於當晚7時起實施交管，捷運、渡輪及接駁公車均延長發車到隔天凌晨2時。
今年高雄燈會首次規劃「大港花火秀」，選擇在西子灣及旗津長達1千公尺的防坡堤上，施放高空煙火，1月30日、2月4日晚上10點均施放10分6秒，各吸引10幾萬以上人潮參觀，捷運橘線還加開區間加班車。
重頭戲的20分17秒（象徵今年是2017年）大港煙火秀，將於元宵節（11日）晚間12時加碼施放，雖然碰上寒流來襲，市府預估參觀的人潮會更多。
交通局強調，哈瑪星、西子灣及旗津地區，將於11日晚間7時起實施交管，請民眾多搭乘大眾運輸前往，避免停車塞車之苦。
交通局指出，依前兩場煙火秀的觀察，行人1小時內可疏散完成，但汽機車得花近2小時才疏解；散場時，將優先疏散人潮，再依續開放機車、汽車離場。
配合煙火施放時間，捷運、渡輪及接駁公車，均延長服務時間至隔日凌晨2時，散場後捷運橘線將視人潮加密班次，美麗島站配合民眾轉乘捷運紅線需求，也將加發列車（往岡山及小港方向）。
捷運西子灣站2號出口，則規劃付費接駁公車，每5分鐘1班，滿載即發車。旗鼓航線渡輪也加密航班至凌晨2時，每10分鐘1班輸運遊客，當晚7時至12時將不提供遊客燃油機車載運服務。
大港煙火秀。（高市府提供）
大港煙火秀。（高市府提供）
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