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25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士

2017-02-10  08:49

〔記者歐素美／台中報導〕「老師，我沒有作弊」！藝人「瑪利亞」陳世旻（九天民俗技藝團副團長）不愛念書，國小一年級時社會科考100分，老師卻認為他作弊，將考卷丟到地上，從此在他心裡埋下陰影，因學習障礙，瑪利亞只當了兩個月的兵就驗退，進入九天後在團長許振榮的鼓勵下，25歲重拾書本，去年取得企管碩士文憑，他表示，因為學習障礙，不論打鼓、讀書或背劇本都要比別人更努力，最感謝媽媽一路為他加油。

瑪利亞不論是在電視或電影裡的角色，總是樂觀、充滿喜感，但提起國小時遭老師誣指作弊，還是忍不住哽咽。

他說，自己出生在陣頭家族，外公、舅舅都是陣頭出身，父親則老是進出監獄，自己不愛讀書，功課不好，國小一年級下學期時社會科考了100分，老師認為他作弊，將他的考卷丟在地上，他委屈地撿起考卷，告訴老師「我沒有作弊」，淚水卻不聽話，老師罵他「哭什麼，作弊還哭」，年幼的他一時氣憤，就學父親口氣回嘴：「我如果再讀書就跟你同姓」，老師更痛罵他「你就是流氓囝」，幼小心靈從此蒙上陰影。

因不愛唸書，瑪利亞國中就跟著同學去陣頭，國中畢業後就住在九天的陣頭團裡，後來當兵分發至海軍艦艇，因學習障礙，兩個月就驗退。

也因為學習障礙，他背鼓譜比別人吃力，有時打錯還被同儕白眼，「因為不甘願認輸，要做給別人看」，私下就默默不斷練習。

隨著「九天民俗技藝團」逐漸發展起來，團長許振榮認為「陣頭要進步，團員一定要多讀書，這樣九天的未來才有希望，並作為榜樣鼓勵更多陣頭孩子」，要求團員至少要念到大學，幹部則念到碩士。瑪利亞25歲重拾書本，從明道中學補校美容科、育達科技大學休閒觀光系到嶺東科大高階主管企管碩士在職專班，花了9年取得碩士文憑，獲得許振榮贈車嘉勉其努力與對九天的忠誠。

瑪利亞說，學習障礙，加上表演工作繁忙，念書是很大的考驗，還好隨著年紀增長，理解力增強，遇到困難或不會的問題，他就主動求助同學或老師，關關難過關關過。回首往事，瑪利亞感謝誤會他的國小老師、栽培他的團長，最感謝的是媽媽的一路加油。但他還是不喜歡讀書，笑說：「碩士就好，不想再念博士了」。

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  • 藝人「瑪利亞」陳世旻，克服學習障礙，去年取得碩士文憑，九天民俗技藝團長許振榮特送他車子嘉勉其努力。（記者歐素美攝）

    藝人「瑪利亞」陳世旻，克服學習障礙，去年取得碩士文憑，九天民俗技藝團長許振榮特送他車子嘉勉其努力。（記者歐素美攝）

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