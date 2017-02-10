敏感族注意！全台19縣市空氣品質「警戒橘」

全台19縣市PM2.5濃度高。（翻攝環保署空氣品質監測網）

2017-02-10 08:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天全台不僅天氣冷颼颼，空氣品質也呈現一片橘，根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，目前全台共有19縣市空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的「警戒橘」等級，提醒民眾注意。

資料顯示，整個西半部地區北起基隆、南至屏東，外加宜蘭地區、外到金門馬祖，一片橘色，其中桃園；新竹、彰化、雲林、嘉義、台南，以及外島金門馬祖等，更是呈現全區測站「警戒橘」，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

提醒民眾須留意健康維護，尤其敏感族群如心血管疾病、呼吸道疾病患者、老人及幼童等，盡量避免在戶外劇烈活動。