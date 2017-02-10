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三峽山區驚見男屍 身上有不明傷口 震撼新莊 賣翻了！
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網傳GG泡汽水可提升勃起力 鄉民試了下場是...

最近網路上瘋傳一張圖片，內容是告訴大家將生殖器放入碳酸水內可以提升勃起力。（圖取自PTT）

2017-02-10  08:23

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上瘋傳一張圖片，內容是告訴大家將生殖器放入碳酸水內可以提升勃起力，結果真的有鄉民親自體驗！

圖片中教大家用碳酸水訓練生殖器，但是上面寫道：「一開始會有好像被無數蜜蜂螫的痛感喔！」「如果可以習慣刺激的話就可以自由自在的控制發射咧！」

鄉民在PTT上透露，他在臉書看到有人PO出一張圖片，上面是教大家將生殖器放到碳酸水可提升勃起力，結果他真的忍不住去買汽水試了，「當我放進去的那一瞬間，啊啊啊啊啊啊啊！！痛死啦......這比我之前用牙膏洗雞雞還痛啊啊啊啊啊」。

但是鄉民又說：「但我發現他說的沒錯，當本魯拔出來的瞬間，突然有種想發射的感覺，就噴出來了！不信的可以試看看！」

其他網友看完留言：「我笑到歪頭」、「原來真的會有人試這種東西」、「我到底看了什麼」、「真的有人試這個喔」、「我剛剛試真的會欸」、「有笑有推」、「真的除了原po 還有其他人去試嗎？」

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