快訊震撼新莊 賣翻了！
它不是夯吉！它是「天山雪蓮」
2017-02-10 07:53
［記者黃美珠／竹縣報導］武俠小說中常見、特別是身為主角的大俠身受重傷時就會被提到的「天山雪蓮」竟然真的存在！只是它的外表既不雪白，也不像蓮花，反而跟「夯吉」沒兩樣。
新竹縣尖石鄉青年農民陳力說，天山雪蓮不是蔬菜，是水果。卻長在海拔1200公尺的地面土壤裡，每年3月種下後，大概11月起到隔年3月進入採收期。採收時好像拔蘿蔔一樣，從土裡面把它拔起來。
它的中藥名叫「雪蓮花」，或「雪荷花」。最早從國外引進台灣後，首先在新竹縣尖石鄉的高山上栽種成功。
天山雪蓮雖然樣子像蕃薯，但洗淨削皮後，就可看到雪蓮晶瑩澄澈、略帶淺黃透明的果肉，榨出來的果汁則是深綠色。
當水果直接吃時口感香脆，很像水梨。拿來煮湯，其香甜的氣味有點像甘蔗，也可以像烤蕃薯一樣用烤著吃。
不管是煮排骨湯、做生菜沙拉，還是跟紅燒肉一起燉煮，或做糖醋魚，天山雪蓮都是很好入菜的食材。
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