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寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報 震撼新莊 賣翻了！
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寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報

氣象局表示，今（10日）、明（11日）夜間及清晨，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫下探10度以下。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-10  06:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受寒流影響全台溫度下降，淡水今天凌晨最低溫僅7.5度。氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，今（10日）、明（11日）夜間及清晨，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫下探10度以下，南部及花東低溫約12、13度，今明白天北台灣高溫僅13至15度，花東高溫17、18度，中部高溫約19度，南部高溫約23度，氣象局提醒中南部的民眾要注意日夜溫差變化，預計這波寒流將持續影響到下週一清晨。

天氣方面，今天東半部地區及北部山區雲量偏多，有局部短暫雨，花東降雨機率相對較高，西半部則是多雲到晴的好天氣。

氣象局預估，週六（11日）至下週一清晨（13日）寒流影響之下，北部及東半部整天都冷，中南部清晨夜晚氣溫低，日夜溫差大。氣象局表示，下週日清晨北部低溫下探至8、9度，中部9、10度，其他地區也僅11至13度，白天則因水氣減少，高溫略為回升。天氣方面，各地白天大多為晴到多雲，僅東半部地區及北部山區有些零星降雨。

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空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），雲嘉南地區受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣。其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
7 ~ 10 6 ~ 13 10 ~ 20 9 ~ 13

氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），雲嘉南地區受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣。其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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