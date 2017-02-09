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日麥當勞推「神秘激凸堡」 網友：咬破會流膿？

日本麥當勞近日為慶祝平成29年2月9日（ニクニクの日），推出新產品「生薑醬油口味漢堡」。（圖擷取自推特）

2017-02-09  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本商家時常配合節日、文化推出期間限定產品，日本麥當勞近日就推出一款新漢堡，其造型十分獨特，被台灣網友分享到批踢踢，對於該款漢堡上不明就裡地凸出一塊，引發熱烈討論。

據指出，此款漢堡為日本麥當勞為慶祝平成29年2月9日（ニクニクの日），所推出的生薑醬油口味漢堡。不過照片被分享至批踢踢，不少網友表示，「這個造型有如5樓的頭被打到腫成一包的樣子」、「NG麵包？」、「好有喜感的漢堡喔」、「很可愛啊哈哈」、「看起來好吃」、「再尖一點就可以跟名偵探x南合作聯名款了」、「裡面是奶油嗎？咬破很像痘痘流膿」、「日本人連食物都是藝術 台灣人不懂啦」。

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