快訊震撼新莊 賣翻了！
「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
2017-02-10 00:09
瑞典宜家家居（IKEA）近日推出一則廣告，講述情侶逛IKEA時最討厭另一半說什麼話，然而短片中的女主角卻被罵翻。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典宜家家居（IKEA）近日推出一則廣告，講述情侶逛IKEA時最討厭另一半說什麼話，然而短片中的女主角卻被罵翻！
臉書「IKEA 宜家家居粉絲團」6日上傳一段影片，內容講述一對情侶正在IKEA挑家具，但因為男朋友一句「沒差啦！」讓女朋友爆氣將所有放到購物車的東西都歸位，推車還差點撞到其他顧客。影片最後，女主角質問男朋友「那你從頭到尾選了什麼？顏色嗎還是花樣」，男主角最後吱吱嗚嗚才說「我選了...」並用手指指向女友，兩人才又和好。但這段看似溫馨的影片，卻被網友罵翻。
多數網友直指女主角脾氣也太差了，「男生選什麼都被打槍，最後說沒差還要被罵」、「男生選的都被女生拒絕，男生也就默默吞下了，女生選的被男生拒絕，女生就爆氣」、「已經決定好了，又一直否定男生的意見，有病的是她吧」、「不能說没差但是又不能出意見真辛苦」。
而其他網友也紛紛表示，「這女的有病吧」、「男生千萬別放生」、「有認真選就不會選妳了」、「這樣在重覆個幾次就會分手了」、「這個廣告只顯得女生很難搞」、「這種脾性...只能廠廠」、「女生簡直公主病」，但也有網友替女主角緩頰「女生只是喜歡有討論的感覺」、「這是一種生活情趣啦蠻好的」。
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