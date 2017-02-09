台北市第二座狗運動公園命名 第二階段網路投票開始

2017-02-09 22:34

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市第二座狗運動公園命名提案活動，經第一階段評選後已選出7組，分別為「潭美狗狗運動公園」、「潭美毛寶貝快樂公園」、「潭美毛小孩樂園」、「真善美寵物運動公園」、「潭美寵物公園」、「台北潭美趴趴GO寵物公園」及「湖光山色寵物運動公園」，現開放民眾於2月10日至2月19日透過網路投票選出最佳名字。

命名活動第一階於2017年1月7日至1月31日舉行，由民眾提案176組後，經台北市動保處初步選出30組符合提案規則名單，在今年2月8日由內湖區的里長們及民意代表選出現開放決選的7組名稱，分別為具有地方辨識性的「潭美狗狗運動公園」、「潭美毛寶貝快樂公園」、「潭美毛小孩樂園」、「真善美寵物運動公園」、「潭美寵物公園」與可彰顯人文特色的「台北潭美趴趴GO寵物公園」及「湖光山色寵物運動公園」。

然而，此次投票並未使用i-Voting而是使用google進行投票，第二階段網路投票，動保處將抽出100位民眾，贈送動物保護宣導夾鍊袋及卡套小禮品，邀請民眾踴躍參與，為北市第二座狗運動公園選出它的名字，網路投票網址：https://goo.gl/g2S0bb。