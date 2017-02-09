台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄

台灣燈會虎尾主燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火。（記者廖淑玲翻攝）

2017-02-09 22:29

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火，被遊客發現緊急通報，消防人員當場處理，發現是線路過熱所引發火勢，由台電及工程人員搶救後，主辦單位強調，正在搶修中，不會影響明天燈區的運作。

今晚9點左右，台灣燈會虎尾主燈區旁的創意燈區處突然傳出一聲爆炸後起火燃燒，經現場消防人員拿滅火器搶救隨即撲滅火勢，由於正值試營運期間仍引發虛驚一場，還有遊客拍下爆炸過程，令人驚恐。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，該處電箱起火後已立即撲滅，經過搶修後不會影響明天的燈區運作，至於起火原因尚待進一步鑑定。

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