| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄

台灣燈會虎尾主燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火。（記者廖淑玲翻攝）

2017-02-09  22:29

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區一處電箱傳出爆炸聲後隨即起火，被遊客發現緊急通報，消防人員當場處理，發現是線路過熱所引發火勢，由台電及工程人員搶救後，主辦單位強調，正在搶修中，不會影響明天燈區的運作。

今晚9點左右，台灣燈會虎尾主燈區旁的創意燈區處突然傳出一聲爆炸後起火燃燒，經現場消防人員拿滅火器搶救隨即撲滅火勢，由於正值試營運期間仍引發虛驚一場，還有遊客拍下爆炸過程，令人驚恐。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，該處電箱起火後已立即撲滅，經過搶修後不會影響明天的燈區運作，至於起火原因尚待進一步鑑定。

相關影音

廣告
  • 消防及工作人員緊急撲滅火勢及搶修。（記者廖淑玲翻攝）

    消防及工作人員緊急撲滅火勢及搶修。（記者廖淑玲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 變電箱
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.