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強烈冷氣團襲台 農業局籲農友加強防寒措施

2017-02-09  22:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強烈冷氣團襲台，低溫將持續到元宵節，市府農業局提醒農友加強農作物的防寒措施，避免農作物受寒損傷。

農業局表示，今年冬天高雄氣候穩定，這波低溫將有助於作物的生理生長，促進果樹開花結實，但仍要提醒農友注意低溫變化，必要時提前做好防寒措施。

農友應持續調整果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等防寒措施，以減少作物因溫差而受害；已屆採收期的果樹，必要時可提早採收。待氣溫回暖後，應盡速移除覆蓋、包裹等措施，避免引起病害。

農業局強調，未來將持續關注天氣變化對農作物的影響，也請農友持續進行田間管理，以降低農作物受害機率，倘農民田區有災情發生，請立即主動向公所反映。

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  • 強烈冷氣團襲台，農業局籲農友加強防寒措施。（記者陳文嬋翻攝）

    強烈冷氣團襲台，農業局籲農友加強防寒措施。（記者陳文嬋翻攝）

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