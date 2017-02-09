H5N6案例指鴨為鵝 農委會：有誤判可能

褐色華鵝。（圖由畜試所提供）

2017-02-09 22:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕紀錄片《不能戳的秘密》導演李惠仁今天在臉書上質疑，農委會防檢局2月6日公布，在花蓮玉里發現國內首例染H5N6新型高病原禽流感的死亡幼鵝，「養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子！」農委會坦言有誤判可能。

農委會副主委黃金城指出，誤判是有可能的。他說，當時防檢局將照片請畜產試驗所2、3位專家研判，「一看都說是鵝」，防檢局也就採信，沒有想到有可能是鴨。

獸醫出身的黃金城坦言，自己看了畜試所提供的照片，也判斷不出來，「獸醫其實沒有判斷鴨鵝的能力」。但他也強調，不論最後DNA鑑定結果是鴨還是鵝，都不影響農委會對禽流感的防疫政策，目前H5N6仍屬個案，民眾不需過度擔心，產業也不必太敏感。

國內禽類專家、中興大學名譽教授許振忠說，鼻孔是鴨鵝最主要的判斷依據。鴨的鼻孔比較圓，位置較靠近眼睛、偏上方；鵝的鼻孔比較扁，位置離眼睛較遠、偏下方。

許振忠透露，以防檢局提供的照片看來，因嘴喙髒污，鼻孔不是很清楚，但形狀似乎較圓也偏上方，但他強調未實際看到屍體，不敢妄下論斷。他也說，這兩天接到很多學生和家禽業者詢問，藉此機會教育社會大眾如何判別鴨鵝也是好事。

農委會晚間發布的新聞稿，強調不論花蓮拾獲的禽鳥是何種品種，皆採取相同規格防疫措施。也說，鵝、鴨、雁都是屬於雁鴨科，在檢出帶有H5N6新型高病原禽流感時，考慮病毒散播的風險，無法在第一時間送相關機關作鳥種鑑定。

因此，先提供照片給畜產試驗所，依照片中禽鳥的嘴喙及腳掌等特徵初步進行分類，當時認為「以幼鵝可能性最大」。

農委會指出，負責檢驗任務的家畜衛生試驗所目前也將禽鳥檢體進行病毒不活化處理，後續將送請相關單位協助鑑定。

白色華鵝。（圖由畜試所提供）

2週齡大的白羅曼鵝。（圖由畜試所提供）

3週齡的白羅曼鵝。（圖由畜試所提供）

3週齡大的改鴨。以公北京鴨與白色母菜鴨交配後代而得到的雜交種，俗稱改鴨。（圖由畜試所提供）

白色番鴨。（圖由畜試所提供）

2天大的北京鴨。（圖由畜試所提供）

2天大的褐色菜鴨。（圖由畜試所提供）