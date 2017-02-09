台北市老屋健檢實施4年 申請詳檢數掛蛋

2017-02-09 22:37

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕105年初台南發生唯冠大樓倒塌意外，讓全台灣老屋問題再被重視。台北市約有9萬1000棟建築物屋齡30年以上，台北市老屋健檢從102年開始試辦，至今已舉辦4年，雖然4年來受理的簡易檢測共有862件，建議辦理詳細檢測的有318件，但至今申請詳細檢測的案件數掛蛋。而市長室也對申請件數過低不滿，認為這項政策是失敗的，要求都發局大幅修正台北市更新政策。

北市府發言人劉奕霆表示，市長已在會議中指示同仁，相關政策需要再做一些研議和調整。

老屋健檢從102年執行3年，但每年老屋健檢數量均沖不高，104年更僅有20件，遭議會批評該預算執行不力，建管處去年也未編列相關預算，但又因為年初發生唯冠大樓倒塌，在議會的要求下，以第二預備金執行老屋健檢。

建管處發言人洪德豪解釋，許多屋主不願意繼續做詳細檢測的原因包括，擔心健檢結果被判定危樓，影響房價、屋主重建或補強相關誘因不足、多數老屋無成立管理組織，住戶意願整合困難。

洪德豪解釋，建管處105年起，依內政部｢安家固園計畫｣始有補助詳細評估費用，每件補助45％，但至多補助卅萬元，但去年申請件數仍是掛零，目前中央有提出《都市危險及老舊建築物加速重建獎助條例》草案，將提高補助額度。

此外，他提到因為老屋健檢都沒有強制力，面對不願意檢測的屋主建管處也無法應對，而據了解營建署有在研擬將耐震能力評估納入公安申報。

議員王鴻薇直說，大家不願意做詳細檢查最大的原因就在於誘因不足，她提到建管處最多僅能補助30萬元，但詳細的老屋健檢就要價近百萬元，根本沒有辦法讓大家更有意願檢查、改善或都更。而她也反對老屋強制性建檢，認為這樣只是在懲罰市民。