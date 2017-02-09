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寒流發威可能降雪 桃園復興、巴陵救災車輛上雪鏈

2017-02-09  22:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央氣象局持續發佈低溫特報，山區可能出現降雪，桃園市消防局表示，復興區復興、巴陵分隊及鄰近支援分隊，因應有降雪之虞，已在今天下午完成雪地救援裝備準備，各式救災車輛也都裝上雪鏈。

消防局表示，另針對復興及巴陵分隊的消防車輛水箱，添加水箱防凍劑，避免救災用水凍結導致救災延誤。

局長胡英達表示，因應寒流來襲除完成相關整備及措施，並協助成立桃園市寒害應變中心，呼籲民眾注意保暖工作，使用電暖器具及瓦斯熱水器時務必注意安全，嚴防用電過載及防範一氧化碳中毒等意外。

    

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  • 復興、巴陵分隊各式救災車輛上雪鏈。（桃園市消防局提供）

    復興、巴陵分隊各式救災車輛上雪鏈。（桃園市消防局提供）

  • 復興、巴陵分隊各式救災車輛上雪鏈。（桃園市消防局提供）

    復興、巴陵分隊各式救災車輛上雪鏈。（桃園市消防局提供）

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