南投燈會新噱頭 「銅梁火龍」轟動全場

2017-02-09 22:18

〔記者謝介裕／南投報導〕來自中國四川的「銅梁火龍」民俗活動，今晚在南投燈會系列活動中首次燈場，生鐵熔化成鐵水，往空中澆出熾熱的火花，舞龍在花火與煙霧中舞出狂放不羈的火龍身影，視覺效果十足，令圍觀民眾震撼不已。

「銅梁火龍」係明朝開始的民俗技藝，迄今約有600年歷史，並擁有「天下第1火龍」之美譽，此次火龍演出的道具全數由中國運來南投，演出的成員40多人，堪稱是1場原汁原味的「銅梁火龍」，也獲得與會民眾熱烈的掌聲。

不過，鐵水溫度高達1000多度，每當鐵水被灑向夜空，如同流星般隨風飄散四射時，也令在旁的民眾膽顫心驚，還好該表演團體技術純熟，且南投縣消防局也派消防車，與警方一起在現場戒護，並無意外傳出，整個活動平安、順利告一段落。

南投縣長林明溱指出，今起至11日元宵節當天，「銅梁火龍」將在南投燈會週邊的漂紗舞台（順溪北路）演出3天、4場次，縣府也派出舞龍、舞獅、扯鈴、戰鼓等在地團體與其交流以外，也展現出南投的地方活力與特色。

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