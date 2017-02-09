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禽流感疫情升溫 高市府啟動防疫機制

市府加強家禽批發市場消毒。（記者陳文嬋攝）

2017-02-09  22:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內禽流感疫情升溫，高市今年雖未傳出疫情，但鄰近屏東有疫情，市府高規格防疫，加強養禽場消毒，並持續採樣監測，由於鄰近國家疫情嚴重，市府勸導農民避免參觀國外養禽場，也勿隱匿疫情，違者可重罰100萬元。

高市養禽場有490場，在養量約550萬隻，近來國內禽流感疫情升溫，鄰近屏東今年有養雞場傳出疫情，市府動保處啟動防疫機制，加強養禽場及周邊道路消毒，並針對運禽車及裝載箱籠清潔消毒。

處長徐榮彬指出，市府針對輸出鳥類、鳥類繁殖場檢測，累計採樣結果均呈現陰性，針對養禽場、水禽場、理貨場總計100多場，進行家禽流行性感冒監測採樣，加強家禽市場及理貨場消毒累計近200場次，並稽查25家違法私宰業者。

徐榮彬表示，市府鎖定案例場周圍1公里內禽場，加強主動監測採樣，並以養鴨場為優先採檢對象，每月連續3次採樣送檢，加強訪視周圍1至3公里內禽場，增加禽舍防鳥設施、同時落實門禁管制。

徐榮彬呼籲農民若發現有異常死亡等警訊時，應立即通報動保處，切忌隨意丟棄病死禽，也勿隱匿疫情，違者可依傳染病防治法，最重可罰100萬元。

徐榮彬指出，民眾保持戒慎不恐懼，對於不明原因死禽，千萬不要隨便碰觸，禽肉、蛋應煮熟才食用，並避免與野鳥接觸。

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